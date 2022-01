ملک میں کورونا کا قہر Covid Cases in India ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسے میں تین جنوری سے 15 سے 18 سال تک کے سبھی بچوں کے لیے کورونا کا پہلا ٹیکہ لگوانے کی شروعات کی گئی Vaccination For Age Group of 15-18 ہے۔ میرٹھ میں بڑی تعداد میں بچوں نے کورونا کا پہلا ٹیکہ Vaccination Drive for Children in Meerut لگوایا۔

Vaccination For Age Group of 15-18 Held In Meerut: میرٹھ میں 15-18 برس کے لیے ویکسینیشن شروع

طویل وقفے سے کورونا ویکسین Vaccination Drive in Meerut کا انتظار کر رہے ان بچوں نے کہا کہ وہ اب اپنی تعلیم کو بھی بغیر کسی خطرے کے مکمل کر سکتے ہیں اور امتحان کو بھی اچھے سے دے سکتے ہیں۔ کورونا ٹیکہ لگوانے میں ان کے والدین کا بھی پورا ساتھ مل رہا ہے۔

وہیں میڈیکل اسٹاف کا کہنا ہے آج پہلے ہی دن بچے ویکسینیشن سینٹر پر اچھی خاصی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، ان کے اندر خوشی دیکھی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کورونا سے مقابلے کے لیے بھی خود کو تیار کر رہے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ Vaccination Drive for Children in Meerut

واضح رہے کہ ملک میں کورونا انفیکشن Covid Cases in India کے خطرے کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے 15 سے 18 سال کے بچوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے کورونا ویکسینیشن کرایا جا رہا ہے تاکہ بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی کورونا انفیکشن سے بچایا جا سکے۔