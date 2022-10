لکھنو: ایڈیشنل چیف سکریٹری نے کہاکہ محکمہ کھیل میں اسپورٹس کوچ کے 264 عہدے خالی ہیں۔ان عہدوں کو کمیشن کے توسط سے بھرا جانا ہے۔ 50عہدوں پر بھرتی کی مانگ کمیشن کو ارسال کی جا چکی ہے۔ جلدازجلد باقی دیگر عہدوں کی سبھی مکمل کرکے پبلک سروس کمیشن کو بھیج دیا جائے۔ Utarr Pradesh Direct To Fulfil Vacant Coach Post For Different Category

انہوں نے کہاکہ کمیشن سے تال میل قائم کر بھرتی کے عمل کو شروع کرایا جائے۔ ریاستی حکومت کھیل کو فروغ دینے کے تئیں بےحد حساس ہے۔ شہر سے لےکر گاوں تک کھیل کی بنیادی سہولیات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔گاوں گاوں کھیل میدان تیار کرائے جا رہے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح کی کھیل سہولیات کو فروغ دیاجا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملے۔

انہوں نے کہاکہ اس مقصد کی حصولیابی کےلئے اسپورٹس کوچ کا رول کافی اہم ہے۔ کوچ کے بغیر کھلاڑیوں با صلاحیت امیدوار کو تراشا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کےلئے ضروری ہے کہ ہر ضلع میں وافر مقدار میں اسپورٹس کوچ تعینات رہیں۔میٹنگ میں ڈائرکٹر -اسپورٹس آر پی سنگھ سمیت دیگر سینئر محکمہ جاتی افسران موجود تھے