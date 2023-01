اترپردیش کے مدارس میں این سی ای آر ٹی کا نصاب شامل کیا جائے گا

لکھنؤ: اترپردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین افتخار احمد جاوید نے کہا کہ اتر پردیش بورڈ آف مدارس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم فراہم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سبھی اقلیتی فلاح و بہبود کے ضلعی افسران کو مدرسہ تعلیمی بورڈ کے رجسٹرار نے رہنما خطوط بھیج دیے ہیں۔ چیئرمین نے کہا کہ مدارس کے بچے اس سال NCERT(نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ) کا نصاب بھی پڑھیں گے۔ مدارس کے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم بھی دی جائے گی۔ NCERT Syllabus In UP Madrasas

انہوں نے کہا ہے کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبا و طالبات غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے میں ان کو معیاری تعلیم میسر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کا عزم ہے کہ مدارس میں ابتدائی تعلیم سے لیکر اعلی تعلیم تک معیاری تعلیم مہیا کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے سلسلے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ یوپی کے وزیر اعلی کی منشا ہے کہ اقلیتی طبقہ کے طلبا و طالبات دینی و دنیاوی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ UP Madrasas To Introduce NCERT Syllabus From This Year

افتخار احمد جاوید نے کہا کہ دنیاوی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدارس سے دینی تعلیم ختم کردی جائے یا کم کردی جائے بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی علوم کی تعلیم دینا مقصد ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب مدرسے کے بچوں کے لیے کمپیوٹر، ریاضی، سائنس پڑھنا ممکن ہو جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مدارس کا نیا نصاب رواں سال کے مارچ ماہ میں جاری کیا جائے گا۔ پری پرائمری کلاسز جیسے کے جی، ایل کے جی اور یو کے جی کی تعلیم مارچ سے شروع ہو جائے گی۔ UP Madrasas To Introduce NCERT Syllabus From This Year

یہ بھی پڑھیں : Kausar Hayat Khan مذہبی تعلیمی ادارہ میں حکومت بیجا مداخلت کا حق نہیں، کوثر حیات خان