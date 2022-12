مرادآباد:اتر پردیش کے وزیراعلیٰ یوگی آدیتہ ناتھ نے امید ظاہر کی کہ ریاست کی معیشت ایک ٹریلین ڈالر کے قریب ہوگی اور ملک کی معیشت جلد ہی پانچ ٹریلین کے اعداد و شمار کو چھو لے گی۔ UP CM Yogi Adityanath Announces Global Investors Summit Will Held In Lucknow In February 2023

انہوں نے کہا کہ مراد آباد میں 37000 غریبوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلی ہاؤسنگ اسکیم کا فائدہ ملا ہے۔ جبکہ ریاست میں 45 لاکھ سے زیادہ مستفیدین اس کا فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ریاست میں نو لاکھ بغیر سود کے روزگار کے لیے پردھان منتری سواندھی یوجنا کا فائدہ ملا ہے۔

چیف منسٹر یوگی آج پربدھ جن سمیلن سے خطاب کرنے مرادآباد پہنچے۔ آج انہوں نے 424 کروڑ روپے کے 30 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا، جن میں پیلی کوٹھی اور سوناک پور اوور برج پر انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل ہیں۔ پربدھ جن سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر یوگی نے کہا کہ آج ریاست میں سیکورٹی کا بہتر ماحول ہے۔ ہم اتر پردیش میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتے۔ بی جے پی حکومت سب کا تعاون، سب کا وکاس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ آج خواتین خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ ریاست میں اب بہوئیں محفوظ ہیں جبکہ مخالفین کو جرائم کا راج پسند ہے۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست جلد ہی ملک میں کاروبار کے میدان میں پہلے نمبر پر آئے گی۔ حکومت کاروباریوں کو تحفظ اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے پابند عہد ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اتر پردیش ملک کی سب سے محفوظ ریاست بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مرادآباد ہی گھریلو اور عالمی بازاروں میں 25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار کرتا ہے۔ کیوں کہ یہاں کے کاریگر عالمی سطح پر چھا جانے کے قابل ہیں۔

خاص بات یہ ہے کہ مرادآباد میں دستکاری (ری ماڈلنگ) کے کاروبار میں اضافے کے باوجود کاریگروں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پانچ سال پہلے ریاست میں اچھی تعلیم اور صحت کی حالت خراب حالت میں تھی، جب ریاست میں بی جے پی کی حکومت بنی تو اس نے زور پکڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر مرادآباد میں انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول سنٹر سے کیمرے کی نگرانی میں رہے گا۔ اس سے شہر میں جرائم پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ ایک چوراہے پر جرم کرنے والا اگلے چوراہے پر ڈھیر ہو جائے گا یا پولیس کے شکنجے میں ہو گا۔