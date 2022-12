مرادآباد:اترپردیش کے مراد آباد تھانہ بھوجپور علاقے میں انکاونٹر کے دوران پولیس نے بجرنگ ل کنوینر قتل معاملے میں ملوث ہونے کے الزام میں دو لوگوں کو گرفتار کرلیا۔ قتل کی واردات کے بعد سے ہی دونوں مفرور تھے۔Two Miscreants Arrest After Police Encounter In Moradabad In Uttar Pradesh

بجرنگ دل بلاک کنوینر کے مفوور قاتل گرفتار

ذرائع کے مطابق پولیس نے مرادآباد کے ٹھاکر دوارہ قصبہ کے شانتی نگر وارڈ نمبر چار والمیکی بستی کے رہنے والے وشال کو گزشتہ اتوار کی صبح تقریباً 11.30 بجے اس کے گھر کے قریب بدمعاشوں نے گولی مار کر فرار ہوگئے تھے۔وشال کی اتراکھنڈ کے کاشی پور میں علاج کے دوران موت ہو گئی تھی۔ایس ایس پی ہیمراج مینا کی سفارش پر، ڈی آئی جی شلبھ ماتھر نے قتل کے ملزم کی گرفتاری کے لیے 50،000 روپے کے انعام کا اعلان کیا۔

ایس ایس پی ہیمراج مینا نے قتل کی واردارت میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاری کے لئے پانچ رکنی ایک ٹیم کی تشکیل دی۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے ٹھاکر دوارہ اور اتراکھنڈ میں بڑے پیمانے پر خصوصی تلاشی مہم چلائی۔

پانچ رکنی پولیس کی ٹیم نے بھوجپور تھانے کی پولیس کی مدد سے ڈھیلا ندی کے قریب خصوصی تلاشی مہم کے دوران قاتلوں کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ۔شرپسندوں نے پولیس پر فائرنگ کردی ۔پولیس کی جوابی کارروائی میں مطلوب شرپسندوں کی ٹانک میں گولی لگی۔

مزید پڑھیں:Ikram Qureshi بائیس سال پُرانے معاملے میں سابق وزیر حاجی اکرام قریشی کو سات سال قید کی سزا

پولیس نے زخمی شرپسندوں کو گرفتار کرلیا۔گرفتار شرپسندوں کے پاس سے ایک پستول اور ایک موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ ایس ایس پی ہیمراج مینا کے مطابق دونوں گرفتار ملزمان ماضی میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اتل شرما کے خلاف چوری، حملہ، این ڈی پی ایس، گینگسٹر سمیت 21 مقدمات درج ہیں جبکہ بلال پر 323، 504، 452، 506 آئی پی سی کے تحت مقدمات درج ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ مقتول اور ملزم کے درمیان پرانا تنازع چل رہا تھا۔Two Miscreants Arrest After Police Encounter In Moradabad In Uttar Pradesh