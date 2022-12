فیروزآباد: اترپردیش کے ضلع فیروزآباد کے جسرانہ علاقے میں جمعرات کو روڈ ویز بس کی زد میں آنے سے بائیک سوار دو افراد کی موت ہوگئی۔Two Died in an Accident in Ferozabad

پولیس ذرائع نے بتایا کہ سرسا گنج علاقے کے گاؤں کجپور حویلی باشندہ نیرج(20)اپنے رشتہ دار دنیش چند(35) ایٹہ کے ساتھ بائیک سے جارہاتھا کہ تبھی سامنے سے آرہی روڈویز بس نے بائیک کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں بائیک بس کے نیچے آگئی اور دونوں افراد کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔

حادثے کے بعد ڈرائیور بس کو چھوڑ کر فرار ہوگیا۔ جانکاری ملتے ہی تھانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مہلوکین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دی گئیں۔

یواین آئی۔