مرادآباد:اترپردیش کے مرادآباد میں ڈی ایم اور ضلع ہنچایت صدر کی نگرانی میں 146 معذور افراد کے درمیان ٹرائی سائیکل اور مصنوعی اعضا تقسیم کی گئی۔اس موقع پر معذور افراد نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔Tricycle Distributed Among Special Disabilities Person In Moradabad In Uttar Pradesh

مرادآباد ضلع معذور امپاورمنٹ آفیسر محمد مشتاق احمد نے کہا ہے کہ امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلائی جانے والی مصنوعی اعضاء / لوازمات کی اسکیم کے تحت کل 146 معذور افراد کے آج ڈاکٹر شیفالی سنگھ ضلع پنچایت کے صدر اور ضلع مجسٹریٹ مسٹر شیلیندر کمار سنگھ نے مفت ٹرائی سائیکلیں تقسیم کیں۔

معذوروں کے درمیان ٹرائی سائیکل تقسیم

اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ ضلع کے تمام معذوروں کومطلع کیا گیا ہے کہ جنہیں اس اسکیم کے تحت آلات کا فائدہ نہیں ملا ہے،وہ اپنی درخواست جمع کروائیں اور مذکروہ اسکیم سے بھر پور فائدہ اٹھائیں۔

اس موقع پر چیف ڈیولپمنٹ آفیسر سمیت یادو، ستیش پرساد مشرا، پروجیکٹ ڈائریکٹر، ضلع دیہی ترقی ایجنسی، جی بی پاٹھک، ضلع ترقیاتی افسر، مسز انوپما شانڈیلیا، ضلع پروگرام آفیسر، مسٹر مشتاق احمد، ضلع سماجی بہبود آفیسر/ تقسیم پروگرام میں انچارج ڈسٹرکٹ ڈس ایبلٹی ایمپاورمنٹ آفیسر وغیرہ موجود تھے۔ Tricycle Distributed Among Special Disabilities Person In Moradabad In Uttar Pradesh