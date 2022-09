نوئیڈا: ریاست اتر پردیش کے نوئیڈا کے برولہ گاؤں میں آدھی رات کو ایک نا معلوم خاتون نے نوزائیدہ کو ایک مسلم خاندان کے گھر کی چھت پر چھوڑ کر خاموشی سے فرار ہو گئی۔ جب نومولود کے رونے کی آواز آئی تو گھر کے افراد چھت پر پہنچے اور اسے اٹھا کر لے گئے لیکن تب تک چیونٹیوں نے اسے کاٹ لیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے اسے سیکٹر 30 کے چلڈرن ہسپتال پہنچایا اور علاج کے لیے داخل کرایا۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ برولا میں رہنے والے محمد حسین کے گھر کی چھت پر ایک نوزائیدہ بچہ ملا ہے۔

پولیس صبح 9.30 بجے نومولود کو چائلڈ پی جی آئی لے آئی۔ ابتدائی علاج کے بعد نوزائیدہ کو این آئی سی یو میں داخل کیا ہے۔ ڈاکٹر میجر بی پی سنگھ نے بتایا کہ بچے کے جسم پر چیونٹیوں کے کاٹنے کے نشانات ہیں۔ علاج کے بعد وہ صحت مند ہے۔ نومولود لڑکا ہے اور 12 گھنٹے قبل پیدا ہوا تھا۔ ساتھ ہی انسپکٹر انچارج یشپال دھاما نے بتایا کہ گاؤں میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نومولود کی ماں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ The Mother Left Her Newborn on the Roof

بہت سے لوگوں نے نومولود کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون اور ضابطے کے تحت گود لیا جا سکتا ہے۔ Mother Left her Newborn on the Roof of a Muslim

روبی بانو نے ممتا کا فرض پورا کیا

جنم دینے والی ماں نے نومولود کو چھوڑ کر فرار ہو گئی لیکن کرائے کے گھر میں رہنے والی خاتون روبی بانو نے دودھ پلا کر اس بچے کو نئی زندگی دی۔ روبی بانو نے جیسے ہی چھت پر بیگ میں پڑے روتے بچے کو اٹھایا تو وہ دل شکستہ ہو گئی۔ انہوں نے نومولود کے زخموں کو صاف کیا، پھر اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے دودھ پلایا۔ نوزائیدہ بھی ساری رات روبی کو اپنی حقیقی ماں سمجھ کر اس کی گود میں سوتا رہا۔

