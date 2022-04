سماجوادی پارٹی سپریمو اکھلیش یادو کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قدآور لیڈر محمد اعظم خاں کے مضبوط قلعہ رامپور سے اٹھنے والی بغاوت کی چنگاری نے پورے اترپردیش کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اب اس معاملے کی تپش پڑوسی صوبہ اتراکھنڈ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ رامپور کے علاوہ اترپردیش کے مختلف اضلاع مرادآباد، سلطانپور، پرتاپ گڑھ، گورکھپور، بجنور وغیرہ سے سماجوادی کارکنان نے پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کے مسلم مسائل اور مسلمانوں کے تعلق سے بے رخی بالخصوص اعظم خاں کے مسئلے پر خاموش رہنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ The State President Of The SP Mahila Sabha Uttarakhand Resigned

وہیں اتراکھنڈ میں سماجوادی پارٹی کی متحرک خاتون لیڈر وینا کشور نے پارٹی اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اعظم خاں کے تئیں اختیار کیے گئے رویہ پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سبھی عہدوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ سماجوادی خاتون لیڈر وینا کشور نے پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کو بھیجے گئے مکتوب میں لکھا ہے کہ 1992 میں نیتا ملائم سنگھ یادو، محمد اعظم خان صاحب، جنیشور مشرا، بینی پرساد ورما، کنور ریوتی رمن سنگھ اور پنڈت راماشنکر کوشک جی وغیرہ لیڈران نے سماجوادی پارٹی قائم کی تھی۔ جس کا اہم مقصد اقلیتوں، دلتوں، پسماندہ طبقات اور سماج کے استحصال کا شکار لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے ساتھ ہونے والی نا انصافی کے خلاف جد و جہد کرنا تھا۔ لیکن 2016 میں جب سے آپ نے پارٹی کی باگ ڈور سنبھالی ہے، پارٹی اپنے بنیادی مقصد سے بھٹک گئی ہے۔ Veena Kishor Said Party Did Not Stand With Azam Khan

یہ بھی پڑھیں: Samajwadi Lohia Wani: سماجوادی پارٹی کے لوہیا وانی سیل کے صدر نے استعفی دیا

آج صورتحال یہ ہے کہ عام کارکن کی عزت و احترام تو دور کی بات ہے، سماجوادی پارٹی اپنے بانی رکن محمد اعظم خاں جو حکومت کی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں گزشتہ دو سال سے زیادہ وقت سے سیتاپور جیل میں بند ہیں۔ اکھلیش یادو کو مخاطب کرکے کہا کہ 'آپ اور پارٹی کی جانب سے ان کے معاملے میں جس غیر ذمہ دارانہ اور غیر حساسیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ لہٰذا میں وینا کشور صوبائی صدر سماجوادی پارٹی مہیلا سبھا اتراکھنڈ اپنے ضمیر کی آواز پر سماج کے سبھی طبقات بالخصوص میرے ہر دل عزیز اور محبوب قائد محمد اعظم خاں کی حمایت میں پارٹی کے سبھی عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔'