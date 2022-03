علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ( اے ایم یو) میں زیر تعلیم ریاست بہار کی اٹھارہ سالہ یتیم لڑکی تسنیم کوثر کی انگریزی زبان میں پہلی کتاب (There is story behind every story) شائع ہوگئی۔



آج کے اس دور میں ایک یتیم خاص کر مسلم لڑکی کو تعلیم حاصل کرنا، اپنی زندگی کو آسانی سے گزارنا، کامیاب ہوکر اعلی پہچان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سوچتے ہیں، اگر وہ ہمت اور حوصلہ سے کام لے تو وہ اپنی محنت اور لگن سے اعلی تعلیم حاصل کر سماج میں اپنی ایک پہچان بنا سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے اٹھارہ سالہ یتیم تسنیم کوثر کا جن کی پہلی کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔

یتیم طالبہ کی پہلی کتاب شائع





بہار کے ضلع چھپرا کی رہنے والی تسلیم کوثر کی والدہ کا انتقال ہوچکا ہے۔ اس کے کچھ برس بعد والد بھی تسلیم کوثر کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلے گئے۔ اس طرح والدین کا سایہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اور تسنیم کوثر یتیم ہو گئی، تسنیم کی صرف ایک بہن ہے جو بہار میں زیر تعلیم ہے۔



تسنیم کوثر نے بتایا میرے اندر لکھنے کا شوق میرے مرحوم والد نے پیدا کیا وہ بچپن سے ہی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ لکھا کرو مجھے کتابیں اور میگزین لاکے دیا کرتے تھے اسی لئے کم عمر سے ہی میں نے اپنے اندر پڑھائی کے ساتھ کتابیں پڑھنے اور لکھنے کی دلچسپی پیدا کر اپنی اعلی پہچان بنا کر اپنے والدین کا نام روشن کرنے کی ٹھان لی۔ تسنیم کوثر نے کچھ مضامین اور کتابیں بھی لکھیں ہیں جو کسی وجہ سے شائع نہیں ہو پائیں لیکن اب تسلیم کوثر کی پہلی کتاب انگریزی زبان میں (There is story behind every story) شائع ہوگئی ہے۔ جسے ایکسپریس پبلیشنگ نے شائع کیا ہے۔



اپنی پہلی کتاب شائع ہونے پر تسلیم کوثر کا کہنا ہے کہ یہ میری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، میں کچھ اور کتابوں پر کام کر رہی ہوں جو جلد ہی شائع ہونگی، میں سماج میں اپنی اعلی پہچان بنانا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے والدین کا نام روشن کر سکوں۔



تسنیم کوثر نے والدین کا نام روشن کرنے کے لیے ہمت نہیں ہاری اور اپنے حوصلے اور رشتہ داروں کی مدد سے کسی طرح ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر کے بعد گیارہویں جماعت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا ۔جہاں سے انہوں نے بارہویں جماعت کی تعلیم مکمل کر اب گریجویشن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔



تسنیم کوثر نے اپنی پہلی کتاب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے اس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے۔ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں اس کہانی کو جاننا چاہیے پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص کوئی غلط بیان بازی ہے یا کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو جانے بغیر ہمیں اس شخص کی شخصیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے ہر چیز کے پیچھے چھپی کہانی یا وجہ سمجھنا ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ کو کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔



تسنیم کوثر نے بتایا اس کتاب کو لکھنے نے کا خیال مجھے اس وقت آیا جب میں ٹرین سے سفر کر رہی تھی۔ سفر کے دوران میں اپنے خیالاتوں سے بھاگنے کے لیے میں نے کچھ لکھنا شروع کیا اور لکھتے لکھتے وہ ایک کہانی بن گئی۔

مزید پڑھیں:'دی لائف اینڈ ورک آف سید احمد خان' نامی کتاب شائع

تسلیم کوثر کا کہنا ہے کہ میں آگے چل کر ر کامیاب مصنف بننا چاہتی ہوں۔ تاکہ لوگ میری کتابوں سے میرے لکھے گئے الفاظوں سے متاثر ہو میرے نام کے ساتھ میرے والدین کا بھی نام روشن ہو۔