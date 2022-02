ریاست اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع کی کرسی اسمبلی نشست کے کرسی پولنگ مرکز پر جمہوریت کے سب سے بڑے تیوہار کے موقع پر ووٹ نہ ڈالنے والوں کے لئے بڑی مثال قائم کرتے ہوئے ہاتھ پیر سے معزور ایک نوجوان کو اس کی بہن ووٹ ڈلوانے کے لیے لے کر آئی۔ Great Example For Non Voters In Barabanki

Great Example For Non Voters In Barabanki: ووٹ نہ ڈالنے والوں کے لئے بڑی مثال قائم کی معزور شخص نے

دراصل کرسی قصبے کے رہائشی عرفان پہلی بار ووٹر بنے ہیں، وہ پیدائشی معزور ہیں۔ ہاتھ پیر اور منہ سے معزور عرفان کی سمجھ درست ہے۔ یہی نہیں وہ ووٹنگ کے لیے بھی بیدار ہیں۔ انہوں نے گھر والوں سے ووٹ ڈلوانے کی گزارش کی۔ Assembly Election In Uttar Pradesh

چچا زاد بھائی اور بہن رقصانہ کے ساتھ عرفان پولنگ مرکز تک پہونچ گئے، اس کے بعد ویل چئیر سے اندر جاکرر ووٹ کیا۔ اس طرح عرفان نے جمہوریت کے تئیں اپنی زمہ داری کو نبھایا۔ ساتھ ہی عرفان کی بہن نے بھی بہن کا فرض ادا کرتے ہوئے جمہوریت کو مضبوط کرنے میں خاص تعاون کیا۔ Great Example For Non Voters In Barabanki