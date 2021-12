ملک میں عالمی وبا کے قہر کے بعد اب اومیکرون کے ممکنہ خطرات سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ ریاست اترپردیش کے شہر میرٹھ میں مذکورہ بیماری کے ممکنہ خطرات کو پھیلنے سے روکنے اور اس کے سدباب کے لئے انتظامیہ UP Govt Issues Guidelines for all Districts on Omicron Variant متحرک ہے۔ شہر کے بس اسٹینڈز اور ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کی جانچ کی جارہی ہے۔

میرٹھ میں دیگر شہروں سے سے آنے والے مسافروں کی جانچ کی جارہی ہے۔ محکمہ صحت کے افسران اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر میں اومیکرون کے ممکنہ خطرات کو روکنے کے لئے عملی اقدام اٹھائے جارہے ہیں۔

اس کے علاوہ روڈویز کی اسٹاف کی جانب سے بھی مسافروں کو اومیکران کے خطرے کے تئیں بیدار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ایسے میں مسافروں کے لئے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ رہنمایانہ خطوط پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔