باغپب: اترپردیش کے ضلع باغپت میں کھیکڑا تھانہ علاقے کے سانکرود گاؤں میں مشتبہ حالات میں ایک شادی شدہ خاتون کی موت ہوگئی۔A case was filed against the in-laws

پولیس نے بتایا کہ چاندی نگر علاقے کے پٹولی باشندہ راجبیر سنگھ نے کھیکڑا تھانے میں تحریر دے کر الزام لگایا ہے کہ اس کی 25سالہ بیٹی شریتا کو سسرال والے جہیز کے لئے ہراساں کرتے تھے۔ پولیس نے تحریر کی بنیاد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے معاملے کی تفتیش شروع کردی ہے۔

تحریر میں راجبیر نے متوفیہ کی جیٹھ، جیٹھانی، شوہر کے خلاف قتل جہیز کا نامزد مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شوہر کو گرفتارکرلیا ہے۔

یواین آئی

