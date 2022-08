کچھ دن پہلے، کانپور، پریاگ راج سمیت یوپی کے کئی شہروں میں تشدد کے بعد، یوگی حکومت نے ملزمان کی غیر قانونی جائیدادوں پر بلڈوزر کارروائی شروع کی تھی۔ جمعیت علمائے ہند Jamiat-Ulema-e-Hind نے حکومت کے اس اقدام پر سوال اٹھائے تھے اور سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ عرضی میں کہا گیا تھا کہ یوپی حکومت جان بوجھ کر ایک مخصوص کمیونٹی پر یکطرفہ کارروائی کر رہی ہے۔

اس معاملے کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی SC to Hear on Bulldozer Action۔ اس سے پہلے، 13 جولائی کو ہوئی سماعت میں، سپریم کورٹ Supreme Court نے یوپی میں بلڈوزر کی کارروائی Bulldozer Action in UP پر روک لگانے کی جمعیت علمائے ہند کی درخواست پر روک لگا دی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ایسے احکامات کیسے دے سکتے ہیں؟

دراصل، یہ عرضی داخل کرتے ہوئے، درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ دشینت دوے نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ عدالت کو بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگانے کا حکم دینا چاہیے، جس پر عدالت نے واضح کیا تھا کہ وہ ایسا حکم نہیں دے سکتی۔