اٹاوہ:اتر پردیش کے سابق وزیراعلیٰ اور سماج وادی پارٹی(ایس پی) سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ نیتا جی سے کافی قریب جسونگ نگر ہر الیکشن میں سماج وادیوں کو جتانے کا نیا ریکارڈ بنانے میں اپنا ہی ریکارڈ توڑتی رہی ہے۔ اس لئے پوری ریاست اور ملک میں اس اسمبلی کا نام ریکارڈ توڑ جسونت نگر کے نام سے مشہور ہے۔SP Supremo Akhilesh Yadav On By Poll In Yashwant Nagar In Uttar Pradesh

یادو نے کارکنوں سے بھرے سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کبھی جسونت نگر ووٹ مانگنے نہیں آئے نہ ہی کبھی یہاں انتخابی مہم چلائی۔ کیونکہ یہاں کے لوگ اپنے دل سے نیتا جی اور شیوپال سنگھ سے جڑے تھے۔جب بھی کوئی لوک سبھا یا اسمبلی الیکشن ہوا یہاں کے لوگوں نے سماج وادی پارٹی کو جتانے کا کام کیا ہے۔ جسونت نگر کے ووٹ کھلتے ہی اپوزیشن امیدوار کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔

انہوں نے کہاکہ بی جے پی جھوٹ اور نفرت بھری باتوں کے علاوہ کبھی عوام کے بارے میں نہیں سوچتی ہے۔ ہم پر ہمیشہ کنبہ پروری کا الزام لگاتی رہی ہے۔ جب ہم اور چچا الگ تھے تو یہ پارٹی کے ذریعہ کہا جاتا تھا کہ اپنا کنبہ سنبھال نہیں پاتے ملک یا ریاست کو کیا سنبھالیں گے۔ اب جبکہ ہم ایک ہیں تو اس پارٹی کے لوگ ہم پر کنبہ پروری کا الزام لگانے لگے ہیں۔

ایس پی صدر نے کہا کہ نیتا جی اور شیوپال سنگھ یادو نے جسونت نگر کی ترقی ہوئی۔ علاقے کی ترقی کے نیتا جی کے بقیہ رہ گئے کاموں کو اب ڈمپل یادو اور چچا(شیوپال) مل کر پورا کریں گے۔

یہ بھی پڑھیں:Bypoll Campaign اکھلیش، شیوپال، رام گوپال کے ایک اسٹیج پر آنے سے کارکنوں میں جشن

بھیڑ سے پورے طور سے بھرے پنڈال میں والد ملائم سنگھ یادو کی یاد ومیں جذباتی ہوئے اکھلیش نے کہا' آج بھی لوگ نیتا جی کو امر رہے کے نعرے کے ساتھ نہیں بلکہ زندہ باد کے نعرے کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ جسونت نگر آکر اکھلیش یادو کے چہرے پر کافی چمکن اور جوش دکھائی دیا۔ بھیڑ دیکھ کر وہ کافی خوش نظر آئے اور اسٹیج پرپہنچتے ہی انہوں نے کافی دیر تک کھڑے ہوکر لوگوں کا سلام قبول کیا۔

اس دوران چچا شیوپال ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسٹیج پر بھی شیوپال ان کے ساتھ بیٹھے لگاتار ان سے بات چیت کرتے رہے اس سے کارکنوں کو یہ احساس ہوگیا کہ چچا بھتیجے اب دل سے مل گئے ہیں۔انہوں نے جذباتی موضوعات پر زور دیتے ہوئے جسونت نگر سے نیتا جی کے وابستگی کے سلسلے میں علاقے کے لوگوں کی تعریف کی اور نیتا جی کے ذریعہ چھوڑے گئے ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے کا وعدہ کیا۔SP Supremo Akhilesh Yadav On By Poll In Yashwant Nagar In Uttar Pradesh