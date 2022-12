سہارنپور: اترپردیش کے ضلع سہارنپور میں اتوار کو دن بھر گھنے کہرے اور دھندھ کے چھائے رہنے سے مین سڑکوں پر صبح سے دوپہر تک حد نظر 100میٹر سے کم ہونے کی وجہ سے الگ الگ مقامات پر ہوئے سڑک حادثات میں ایک طالبہ سمیت چھ افراد کی موت ہوگئی جبکہ دیگر کئی زخمی ہوگئے۔Six Die in Two Separate Road Accidents in Saharanpur

ضلع کے دیوبند، فتح پور اور بڑگاؤں تھانہ علاقے میں سڑک حادثات میں طالبہ سمیت چھ افراد کی جانیں چلی گئیں اور کئی زخمی ہوگئے۔کارگزار ایس پی(دیہات)ابھیمینیو مانگلک نے اس حادثات کی تصدیق کی ہے۔

ابھیمینیو مانگلک کے مطابق ضلع کے تھانہ فتح پور میں آج صبح قصبہ چھٹمل پور میں ہنومان مندر کے نزدیک نامعلوم گاڑی کی ٹکر میں موہر پال(51)باشندہ ڈاڈا پٹی تھانہ بھگوان پور ہریدوار کی موت ہوگئی۔فتح پور تھانہ انچارج پرمود راوت کے مطابق دوسرا سڑک حادثہ آج دوپہر کلسیا سڑک پر پیش آیا۔ جہاں مظفر آباد پولیس چوکی کے تحت گاؤں شیکھ پور مجاہر پور باشندہ مہتاب(55)ولد غلفام کی بائیک کسی نامعلوم گاڑی کی زد میں آنے سے حادثے کی شکار ہوگئی اور اس کی موقع پر موت ہوگئی۔

دیوبند کوتوالی علاقے سے سہارنپور۔ دیوبند نیشنل ہائی وے پر ساکھن نہر کے نزدیک اتوار صبح 11بجے48سالہ پوسٹ مین دنیش تیاگی ولد جئے پرکاش تیاگی باشندہ گاؤں ساکھن کھرد کی بائی کسی گاڑی کی زد میں آکر حادثے کا شکار ہوگئی۔ اس حادثے میں دنیش تیاگی اور 26سال ان کی بھتیجی مونی تیاگی بنت اجمیر تیاگی شدید طور سے زخمی ہوگئے۔دونوں کو دیوبند سی ایچ سی لایاگیا۔ جہاں پوسٹ مین دنیش تیاگی کی موت ہوگئی۔ان کی بھتیجی کو ہائر سنٹر ریفر کردیا گیا۔پولیس انسپکٹر ہری نارائن سنگھ نے بتایا کہ متوفی کی لاش کو پوسٹ ماٹم کے لئے بھیج دیا گیا اور نامعلوم گاڑی ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

دیوبند کوتوالی کے تحت آج دوسرا حادثہ سانپلا گاؤں کے نزدیک پیش آیا جب گھنے کہرے کی وجہ سے جئے کشن(30) کی بائیک بجلی کے ستون سے جاٹکرائی۔ جس میں وہ شدید طور سے زخمی ہوگیا۔پولیس نے اسے دیوبند سی ایچ سی میں داخل کرایا جہاں اسکی موت ہوگئی۔ پولیس انسپکٹر ہری نارائن سنگھ نے بتایا کہ جئے کشن گاؤں کھجوری کا رہنے والا تھا۔

ادھر تھانہ بڑگاؤں علاقے میں آج دوپہر دو بجے سڑک عبور کررہے سائیکل سوار 60سالہ عمر رسیدہ کی نامعلوم گاڑی کی زد میں آنے سے موقع پر ہی موت ہوگئی۔تھانہ انچارج پرویش کمار نے بتایا کہ متوفی کی شناخت کی جارہی ہے۔ گذشتہ رات دیوبند کوتوالی کے کھیڑا مگل شاہراہ پر بائیک سوار دسویں کی طالبہ چارو بنت نریش کمار باشندہ گاؤں پنیالی قاسم پور کی نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موت ہوگئی اور اس کا بھائی آیوش شدید طور سے زخمی ہوگئے۔ ایس پی ابھیمینیو مانگلک نے لوگوں سے اپیل کی وہ ابھی گاڑی چلانے میں احتیاط کا مظاہر کریں اور ٹریفک ضوابط پر سخت سے عمل کریں۔

یواین آئی