اترپردیش کے ضلع رامپور میں آج ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں چھ افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی جبکہ چار لوگ شدید طور پر زخمی ہیں جن کو صدر ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے۔ Six killed, four injured in Rampur road accident

اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ تحصیل ٹانڈہ کے لال پور گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک تیز رفتار انووا کار پہلے ہائی ٹینشن پول سے ٹکرائی پھر ایک بڑے پیڑ سے ٹکراتی ہوئی کھائی میں جاگری، انووا کار میں 11 افراد سوار تھے جس میں سے چھ افراد کی موقع ہی موت واقع ہوگئی، جبکہ 4 افراد شدید طور پر زخمی ہیں، زخمیوں کو ضلع ہسپتال میں علاج کے لئے داخل کرایا گیا ہے۔ Six killed, four injured in Rampur road accident

ویڈیو

مزید پڑھیں:



انووا کار میں سوار سبھی 11 افراد کندرکی کے رہائشی بتائے جارہے ہیں جو عظیم نگر تھانہ علاقے کے کسی گاؤں میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے جارہے تھے، اسی دوران یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔

واقعے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی مقامی پولیس نے لاش کو قبضے میں لیکر پوسٹ مارٹم کے لئے ضلع ہسپتال روانہ کر دیا جبکہ سبھی زخمیوں کو علاج کے لیے صدر ہسپتال میں ہی داخل کروا دیا۔