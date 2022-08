کانپور: ریاست اترپردیش کے ضلع کانپور میں ہوئے 1984 سکھ مخالف فسادات معاملے میں ایس آئی ٹی کی ٹیم نے دو ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ ایس آئی ٹی کے افسر بالیندو بھوشن سنگھ نے بدھ کو اس کی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا، ان میں سیوا گرام کالونی دادا نگر کے رہنے والے سلیم اور منا شُکل شامل ہیں۔ Kanpur Anti Sikh riots Case

سکھ مخالف فسادات معاملہ میں مزید دو ملزمین گرفتار

ایس آئی ٹی نے اس معاملے میں 34 ملزمین کو گرفتار کرلیا ہے۔ کل 94 ملزمین کو گرفتار کرنا تھا، ان میں سے 22 افراد کی موت ہوچکی ہے۔ اب تک 72 میں سے 32 ملزمین گرفتار کیے جاچکے ہیں، جب کہ 40 افراد کی گرفتاری باقی ہے۔ Kanpur Sikh riots case

دراصل کورٹ سے ایس آئی ٹی کو تمام ملزمین کی گرفتاری کے لیے 30 ستمبر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ ایسے میں اب ایس آئی ٹی ٹیم کے اراکین مہم چلا کر ملزمین کی گرفتاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ Sit Arrested Two More Accused In Kanpur Anti sikh Riots Case

یہ بھی پڑھیں: Anti-Sikh riots Case: سکھ مخالف فسادات معاملہ میں مزید پانچ ملزمان گرفتار