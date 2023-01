گریٹر نوئیڈا:ریاست اترپردیش گریٹر نوئیڈا سے ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایسٹرن پیریفرل ہائی وے پر سر کچلی ہوئی لڑکی کی لاش ملی ہے۔ پولیس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مقتولہ کی شناخت چھپانے کے لیے لاش کا سر کچلا گیا ہے۔ اس کی عمر 30 سے 35 سال بتائی جا رہی ہے۔ آس پاس کوئی گاڑی نہیں ملی ہے۔ یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ کہیں اور قتل کرکے لاش یہاں پھینک دی گئی ہو۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ دادری پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ تاہم ابھی تک لاش کی شناخت نہیں ہوسکی ہے۔ Sensation Found On The Eastern Peripheral Highway After The Body Of A Girl With Her Head Crushed

گوتم بدھ نگر پولیس کے میڈیا سیل کے مطابق دادری تھانہ علاقے کے تحت ایسٹرن پیریفرل ہائی وے پر ایک نامعلوم خاتون کی لاش ملنے کی اطلاع پر تھانہ انچارج دادری فوراً موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نفری کے ہمراہ نعش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ ابتدائی طور پر موت حادثہ معلوم ہوتی ہے۔ تمام نکات کی باریک بینی سے چھان بین کی جارہی ہے۔ معاملے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نئے سال کے موقع پر باہری دہلی کے سلطان پوری تھانہ علاقے میں بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہاں شراب کے نشے میں دھت تیز رفتار بلینو کار ڈرائیور نے پہلے اسکوٹی پر سوار لڑکی کو ٹکر ماری، اس کے بعد ڈرائیور اسے تقریباً 11 کلومیٹر تک گھسیٹتا رہا جب تک کہ وہ لڑکی کے ٹائر کے بیچ میں پھنس کر زمین پر نہیں گر گئی۔

اس واقعے میں بچی کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر لگے کپڑے بھی نہ بچ سکے۔ لڑکی کی دونوں ٹانگیں، سر اور جسم کے دیگر حصوں کو بری طرح کٹ کر الگ ہو گئے تھے۔ معلومات کے مطابق کار میں پانچ نوجوان سوار تھے، سبھی نشے کی حالت میں تھے اور اونچی آواز میں میوزک بجا رہے تھے۔ Sensation Found On The Eastern Peripheral Highway After The Body Of A Girl With Her Head Crushed