اترپردیش کے ضلع میرٹھ میں واقع چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میں 22 فروری سے 28 فروری تک سائنس ویک فیسٹیول کا اہتمام Science Week Festival organized in Meerut کیا گیا تھا۔

اس فیسٹیول میں طلباء و طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نمائش کے ذریعے منظر عام پر لانے کی مکمل کوشش کی تھی۔ نمائش میں طلباء نے ویسٹیز میٹیریل اور سولر سسٹم کی مدد سے دیگر اشیاء تیار کرکے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔

واضح رہے کہ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت مغربی اتر پردیش کے تقریبا 800 طلباء و طالبات نے اپنے ہنر کو سائنس فیسٹیول کے ذریعے پیش کیا Students demonstrated their talents at the Science Festival تھا۔

نمائش کا جائزہ لینے پہنچی یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے کہا کہ 'نمائش میں جس طرح سے طلبا و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اگر طلباء کی مالی مدد کی جائے تو سائنس اور تکنیک کی دنیاں میں اور بہتر کیا جاسکتا ہے۔