مظفرنگر: ریاست اترپردیش کے ضلع مظفرنگر کے آر ٹی او آفس میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مظفرنگر اے آر ٹی او اور اور ضلع پنچایت صدر ویر پال نروال نے مشترکہ طور پر چراغ روشن کر کے روڈ سیفٹی ہفتے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسکولی بچوں نے پروگرام میں شرکت کی Oath taken for road safety in Muzaffarnagar۔

بیداری گاڑی کو روانہ کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔

پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے بلا پنچایت صدر نے روڈ سیفٹی کے بارے میں اسکولی بچوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا اور ان کے ذریعے روڈ سیفٹی ہفتے کے موقع پر حلف بھی دلایا گیا اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے گاڑی کو ہری جھنڈی دیکھا کر روانہ کیا۔

پروگرام میں شہر کے معزز شخصیات کے ساتھ ساتھ ساتھ اسکولی بچے اور ٹریفک پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود رہے۔