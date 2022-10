نوئیڈا:ریاست اترپردیس کے نوئیڈا میں واقع وکاس بھون کے آڈیٹوریم میں قومی کمیشن برائے اقلیت حکومت ہند (ریاستی کابینہ وزیر کی سطح) کی رکن کماری سید شہزادی کی زیر صدارت مرکزی اور ریاستی سطح کی اسکیموں اور وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔Review of the welfare schemes of National Minority Commission

سید شہزادی کی صدارت میں اقلیتیوں کی فلاحی اسکیموں کا جائزہ

اس کے ساتھ ہی بنیادی تعلیم کے محکمے سے ضلع میں واقع اقلیتی اداروں، کستوربا گاندھی ودیالیہ اور ضلع کے کل بنیادی سطح کے اسکولوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ساتھ ہی ان میں تعلیم حاصل کر رہے اقلیتی طلباء کی تعداد اور مرکزی حکومت سے پری میٹرک اسکالرشپ سے متعلق معلومات حاصل کیں۔

جائزہ کے دوران محکمہ لیبر کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے چائلڈ لیبر اور کل اقلیتی بچہ مزدوروں کی کل تعداد اور ان کی باز آبادکاری کے بارے میں معلومات طلب کی گئیں۔ لیبر انفورسمنٹ آفیسر کی طرف سے بتایا گیا کہ اس سال کل 106 بچہ مزدوروں کو بچایا گیا اور بچائے گئے چائلڈ مزدوروں کے خاندانوں کو بھیجا گیا۔

انہوں نے لیڈ بینک مینیجر سے اقلیتوں اور اقلیتی خواتین کو دیے گئے قرضوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔محکمہ پولیس کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے معزز ممبر نے ضلع میں واقع مساجد، گرجا گھروں اور گرودواروں کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔

اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے بتایا کہ ضلع میں کل 270 مساجد واقع ہیں۔ ڈسٹرکٹ اربن ڈیولپمنٹ ایجنسی، کھادی، دیہی صنعت، محکمہ سماجی بہبود کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ محکموں کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے سید شہزادی نے اپنے اپنے محکموں کی سکیموں کو دیانتداری کے ساتھ بہتر انداز میں نافذ کرنے اور ان کی تکمیل کی ہدایات دیں۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر نتن مدان نے ممبر کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ آج کی جائزہ میٹنگ میں ان کی طرف سے جو بھی ضروری رہنما خطوط فراہم کیے گئے ہیں، حکومت ہند اور اتر پردیش نے افسران کے ذریعے ان کی تعمیل کو یقینی بنایا ہے۔ فلاحی اسکیموں کے فائدے اہل استفادہ کنندگان تک پہنچانے کے لئے اقدامات کئے جائیں۔

اس اہم جائزہ میٹنگ میں محکمہ پولیس کے سینئر افسران، ڈپٹی کلکٹر صدر انکت کمار، ضلع پنچایت راج افسر کنور سنگھ، ضلع سماجی بہبود افسر شیلیندر بہادر سنگھ، ضلع پروگرام افسر پونم تیواری، ڈسٹرکٹ پروبیشن آفیسر اتل کمار سونی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔

