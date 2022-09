میرٹھ: ریاست اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں بنکر نگر اور قدوائی نگر میں بنیادی سہولیات سے محروم لوگوں کی حمایت میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی رفیق انصاری اور مئیر سنیتا ورما کی گمشدگی کے بینر اور پوسٹرز لگا کر احتجاج شروع کردیا ہے ۔Residents Of Ward NO 72 IN Meerut Missing Poster of MLA And Mayor

میرٹھ میں کے وارڈ 72 میں لاپتہ اسمبلی رکن اورمئیر کی تلاش میں پوسٹراور بینر

مجلس اتحاد المسلمین میرٹھ کے رہنما عمران انصاری نے کہاکہ وارڈ نمبر72 کے باشندے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔انہیں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن رکن اسمبلی اور میئر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ۔لوگوں کو ان کا بے صبری سے انتظار ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں کوڑا کرکٹ کے انبار لگا ہوا ہے اور نالے کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں۔مساجد کے باہر گندے پانی جما ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے ۔

مجلس اتحاد المسلمین میرٹھ کے رہنما کے مطابق لوگ اپنے مسئلے کو کس کے پاس لے کر جائیں گے ۔ ان کی باتیں سننے والا کون ہے ۔عام لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے رکن اسمبلی رفیق انصاری اور میئر سنیتا ورما کے لاپتہ ہونے کے سلسلے میں پوسٹر اور بینر لھائے گئے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ مقامی باشندوں نے ان دونوں کو انتخابات میں جیت دلائی کر کارپوریشن اور اسمبلی میں بھیجا تھا۔ لیکن دونوں نے آج تک اس علاقے کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ الیکشن کے وقت سیاسی پارٹیاں، ووٹ دو کا نعرہ ضرور لگاتے نظر آتی ہیں۔ لیکن انتخابات کے بعد ان کے دکھ درد سے وہ کوسوں دور رہتے ہیں۔