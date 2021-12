ریاست اتر پردیش کے مرادآباد کے آئی ایم اے ہال میں منعقدہ کانگریس کے پرتگیا سیمینار میں شرکت کرنے پہنچے نیشنل اسپیکر راشد علوی نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین(ایم آئی ایم) کے صدر اسد الدین اویسی کو بی جے پی کا ایجنٹ بتایا۔ Rashid Alvi Said Owaisi is BJP Agent انہوں نے کہا کہ اویسی وہ زبان بولتے ہیں جس سے بی جے پی کو طاقت ملتی ہے۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی زبان بولتے ہیں۔ Congress Leader Rashid Alvi in Moradabad

انہوں نے اس دوران بی جے پی کی بھی جم کر تنقید کی Rashid Alvi Slams BJP اور کہا کہ بی جے پی اسمبلی انتخابات ملتوی کر سکتی ہے کیونکہ بی جے پی اتر پردیش میں الیکشن ہار رہی ہے۔ Congress Leader Rashid Alvi Said BJP May Postpone UP Election ملک میں کورونا ایک بار پھر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس لیے بھارتی جنتا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کے موڈ میں ہے کیونکہ بی جے پی کچھ بھی کرسکتی ہے۔ مودی، یوگی اور امت شاہ دن بھر پبلک میٹنگ کر رہے ہیں اور رات کو کرفیو لگاتے ہیں اس سے زیادہ بھدّا اور بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے۔

مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ آئندہ وقت میں یہ اپوزیشن کی پبلک میٹنگ پر پابندی لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ انتخابات لڑیں گے تو اس بار ان کا الیکشن ہارنا طئے ہے، اس لیے وہ الیکشن ملتوی بھی کرسکتے ہیں۔

انہوں نے ایودھیا میں بن رہے رام مندر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رام مندر کی تعمیر میں عوام کے پیسوں کا غلط استعمال کرکے بدعنوانی کی گئی ہے۔ ملک کے لوگوں کی عقیدت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، سپریم کورٹ کے سِٹِنگ جج کے ذریعہ کمیشن تشکیل دے کر اس کی جانچ کرنی چاہیے۔



