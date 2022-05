مرادآباد: ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عشاء کی فرض نماز سے متصلاً مسجدوں اور عبادت گاہوں میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ماہ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے The month of Ramadan has come to an end تو مسجدوں میں قرآن شریف مکمل ہونے کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے۔ اگر بات کی جائے ریاست اتر پردیش کے مرادآباد کی تو مرادآباد درگاہ شاہ مکمل شاہ کی مسجد میں قرآن شریف مکمل ہوگیا۔ Quran Complete in Taraweeh in Moradabad

ماہ رمضان کے مقدس مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد مسجدوں میں تراویح نماز پڑھائی جاتی ہیں قرآن مکمل ہونے کے بعد نمازیوں نے امن و امان اور ملک کی سلامتی ترقی کے لئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی۔

قرآن شریف کے مکمل ہونے کے بعد پروگرام کے آخر میں نمازیوں کو تبرک تقسیم کیا گیا۔ حافظ انصار صاحب اور حافظ شکیل صاحب نے قرآن شریف کو سماعت کیا اور قاری اشتیاق صاحب نے قرآن شریف سنایا۔ اس موقع پر متولی شاہ مکمل شاہ درگاہ مسجد شبلی میاں نے مسلمانوں سے رمضان بعد بھی نمازوں کی پابندی اور تیوہار وعید کے موقع پر امن وامان کی برقراری کی اپیل کی۔