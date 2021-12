یونانی اسکالرس ایسوسی ایشن کی جانب سے ہوئی اس نشست میں In This Session آدرش بارہ بنکوی، ارشاد بارہ بنکوی، فیض خمار، عدیل منسسری، عرفی ردولوی، صغیر نوری، شعیب انور، سلیم بارہ بنکوی، فیض خمار جیسے شعرا کرام نے اپنے کلام پیش Poets Perform کیے۔

بارہ بنکی میں شعری نشست کا اہتمام

نشست کی صدارت مشہور شاعر رضا مورانوی نے کی جبکہ نظامت کے فرائض کو صغیر نوری نے انجام دیا۔ نشست کے آخر میں یونانی اسکالرس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اے ایچ عثمانی نے نشست میں شرکت کرنے والے تمام مہمانان اور شعراء کرام کا شکریہ ادا He thanked The Guests and Poets کیا۔

انہوں نے کہا انجم بارہ بنکوی غزل اور ادب کے حلقے میں جس طرح سے تمام عالم میں ملک کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے بارہ بنکی کے عوام کو دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ بارہ بنکی کا نام تمام عالم میں روشن کرتے رہیں۔

