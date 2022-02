بارہ بنکی: اترپردیش کے بارہ بنکی میں اتوار کو بڑا حادثہ ٹل گیا A Major Accident was Averted in Barabanki on Sunday۔ یہاں لکھنؤ سے آرہی رلائنس اسمارٹ کا سامان لانے والی پک اپ گاڑی میں اچانک آگ لگ Pickup Truck Carrying The Goods Suddenly Caught Fire گئی۔

موقع پر پہنچی فائر برگیڈ نے تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں کسی بھی قسم کے جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔

پک اپ گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی

واضح رہے کہ دوپہر تقریبا 3 بجے لکھنؤ سے رلائنس اسمارٹ کا سامان لیکر شہر کے بیگم گنج واقع اشرف پلازہ جا رہی سامان گاڑی جیسے ہی تحصیل گیٹ کے سامنے پہنچے، اس کے بونٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ جیسے ہی ڈرائیور کی نظر اس پر پڑی وہ گاڑی روک کر باہر نکل آیا۔

اس کے بعد آس پاس موجود لوگوں نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں فائربرگیڈ کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس طرح آگ پر قابو پا لیا گیا۔

گاڑی میں لدا سامان اس حادثے کے باوجود مکمل طور سے محفوظ رہا۔ آگ لگنے کی وجہ سے گاڑی کے بونٹ کا حصہ ضرور خراب ہوا ہے، لیکن اس حادثہ میں کسی بھی طرح کا جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ حادثہ ٹلنے کے بعد مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی۔