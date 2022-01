اترپردیش میں اسمبلی انتخابات UP election 2022 کے پیش نظر ہفتہ کو ضابطہ اخلاق نافذ ہونے کے بعد ریاستی حکومت نے خوراک اور سپلائی محکمہ کی طرف سے عوام کو فراہم کئے جانے والے سستے راشن کے پیکٹوں سے وزیراعظم نریندر مودی اور وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویر اور سلوگن وغیرہ ہٹانے Photos of Yogi-Modi will be removed from the packets of free ration کے احکامات جاری کئے ہیں۔

محکمہ فوڈ اینڈ لاجسٹکس کے کمشنر کی جانب سے تمام ضلع مجسٹریٹ کو جاری کردہ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد وزیراعظم اور وزیراعلیٰ کی تصاویر ہٹا دی جائیں۔

نئے حکم نامے کے تحت محکمہ نے صرف تصویر اور سلوگن کے بغیر راشن کے پیکٹ تقسیم کرنے کو کہا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد عوامی مقامات سے سرکاری اشتہارات وغیرہ ہٹانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

یو این آئی