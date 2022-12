لکھنؤ: آل انڈیا پیام نسانیت فورم لکھنؤ یونٹ کے جانب سے ٹھنڈک کے دستک دیتے ہی کمبل تقسیم کا کام شروع ہوگیا۔ لکھنؤ کے تال کٹورہ علاقے میں ضروت مندوں کے مابین کمبل تقسیم کیے گئے اور یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ کبھی اسپتالوں میں، کبھی جیلوں میں تو کبھی غریب و پریشان حال لوگوں میں کمبل تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں عارف نگرامی کی سرپرستی میں غریب اور مستحق لوگوں میں کمبل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر علاقائی کونسلر دیویندر سنگھ جے کے ورما، اسرار اور علاقے کے ذمہ داران موجود رہے۔ Continuous distribution of blankets to the needy by Payam Insaniyat Forum

مفتی ابوالقاسم نے کہا کہ آل انڈیا انسانیت فورم کے بانی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا ایک پیغام جو آج آپ کے سامنے نے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کہا کرتے تھے یہ ملک ایک کشتی کے مانند ہے اگر کوئی نادان سوراخ کرتا ہے تو وہ سوراخ کرنے والا میرے بھائی یا میرے مذہب کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے بھائی یا آپ کے مذہب کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہوں اگر آپ جو سنجیدہ اور سماج کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس نادان کو نہیں روکتے ہیں تو کشتی تو ڈوبے گی ہی آپ بھی ڈوبیں گے ہم بھی ڈوبیں گے۔ نیاز احمد نے کہا کہ نہ ہندو بنایا جائے نہ مسلمان بنایا جائے۔ آج کی ضرورت ہے پہلے انسان کو انسان بنایا جائے۔ عارف نگرامی نے کہا کہ یہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی نیت ان کی برکت ہے کہ یہ فورم ملک کے ہر گوشے میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہے اور لگاتار رواں دواں ہے۔ اس موقع پر شفق علوی مرزا اسرار حسین انصار الحق موجود تھے۔