اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر نوئیڈا کے ڈی ایم سہاس ایل وائی نے ضلع میں اینٹ کے بھٹوں کو بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص حکم امتناعی کے بعد بھی اینٹ کا بھٹا چلاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ Order To Close Brick Kilns In Noida



نیشنل گرین ٹریبونل، نئی دہلی اور ڈسٹرکٹ مجیسٹرٹ سہاس ایل وائی کی ہدایات کی روشنی میں گوتم بدھ نگر کے اینٹ کے بھٹہ مالکان سے کہا گیا ہے کہ GRAP کو مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ نے نافذ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش پریہار رولز 2021 کے تحت اجازت کے بغیر اینٹ بھٹوں کا کام نہیں کیا جائے گا۔



احکامات پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کی جائے گی



انہوں نے کہا کہ ضلع کے تمام اینٹ بھٹہ مالکان کو ہائی کورٹ اور نیشنل گرین ٹربیونل کے جاری کردہ احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ حکم ڈی ایم سہاس ایل وائی نے جاری کیا ہے۔ Order To Close Brick Kilns In Noida

ضلع میں آلودگی کی سطح میں اضافہ



واضح رہے کہ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران نوئیڈا اور گریٹر نوئیڈا میں آلودگی کی سطح میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اسے روکنے کے لیے این جی ٹی نے ایک نیا اصول لاگو کیا ہے۔ اس وقت ضلع میں GRAP لاگو ہے۔ اب ضلع میں اینٹ کے بھٹوں کو چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ Order To Close Brick Kilns In Noida