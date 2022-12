علی گڑھ:اترپردیش کے علی گڑھ ضلع کے وجے گڑھ تھانہ علاقے کے تحت گاوں ناگلا لالہ میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ٹیوب ویل پر سوئے ہوئے ایک 70 سالہ بدھ پال نامی بزرگ کا حملہ آوروں نے لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔اس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔Old Man Beaten To Death In Aligarh District In Uttar Pradesh

ٹیوب ویل پر سوئے ہوئے 70 سالہ بدھ پال پر حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار وہاں پہنچ گئے۔ موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا۔ پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے۔ مقتول کے بیٹے نے جائیداد تنازعہ کو یکر قتل کرنے کا انکشاف کیا ہے۔

مقتول کے بیٹے لکھن سنگھ نے بتایا کہ بدھ کی شام اس کے والد بدھ پال ولدیت بابو سنگھ معمول کے مطابق ٹیوب ویل پر سو گئے تھے۔ اگلے دن جمعرات کو جب بدھ پال صبح گیارہ بجے تک گھر نہیں پہنچے تو گھر والوں نے ان کو ٹیوب ویل پر جا کر دیکھا تو اس کے والد کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی،

انہوں نے مزید کہاکہ اس کے والد کو جائیداد کے تنازع پر قتل کیا گیا۔ فی الحال متاثرہ کے خاندان کی طرف سے دی گئی شکایت کے بعد پولس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔

ابھے کمار پانڈے (ڈی ایس پی) نے بتایا کہ ایک 70 سالہ شخص راہل گپتا کے ٹیوب ویل پر سونے آتے تھے ۔ایسا لگتا ہے کہ کسی نے انہیں لاٹھیوں سے مارا جس کے سبب وہ شدید طور پر زخمی ہوگئے۔پولیس نے دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔Old Man Beaten To Death In Aligarh District In Uttar Pradesh