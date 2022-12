نئی دہلی، سپریم کورٹ نے جمعرات کو الہ آباد ہائی کورٹ کے بلدیاتی انتخابات میں دیگر پسماندہ ذاتوں (او بی سی) کو ریزرویشن دینے کے نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے خامی قرار دیا۔UP govt to file appeal in Supreme court



الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بنچ نے 27 دسمبر کے اپنے فیصلے میں او بی سی ریزرویشن کی فراہمی کو منسوخ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو او بی سی ریزرویشن کے بغیر فوری انتخابات کرانے کا حکم دیا۔



ہائی کورٹ نے او بی سی ریزرویشن کے بغیر فوری انتخابات کا حکم دیا تھا اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ ریاست کی کئی بلدیات کی میعاد 31 جنوری 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔



عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست میں ریاستی حکومت نے استدلال کیا ہے کہ ہائی کورٹ بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں او بی سی کے لیے سیٹوں کے ریزرویشن کی فراہمی سے متعلق 5 دسمبر کے مسودہ نوٹیفکیشن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ آئینی طور پر محفوظ پسماندہ طبقات کو ریزرویشن سے متعلق نوٹیفکیشن کو منسوخ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔

