نوئیڈا: ریاست اترپردیس کی نوئیڈا پولس نے ایک مبینہ انکاؤنٹر میں وسیم اکرم نامی شرپسند کو ٹانگ میں گولی مار دی۔ زخمی کا علاج ضلع اسپتال میں جاری ہے۔ پولیس نے ایک موٹر سائیکل، دیسی ساختہ پستول، کارتوس وغیرہ برآمد کر لئے ہیں۔ یہ انکاؤنٹر نوئیڈا کی سیکٹر 63 پولیس کے ساتھ ہوا۔پولیس نے بتایا کہ مقابلے کے بعد پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے تحت درج مقدمے کے مفرور ملزم وسیم اکرم کو گرفتار کر لیا۔ وہ دہلی کا رہنے والا ہے۔ Noida Wasim Akram Shot in The Leg in Alleged Encounter

انہوں نے کہاکہ پولیس کی جانب سے چلائی گئی گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ ملزم ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کا ایک منظم گروہ ہے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ اگست میں بدمعاش نے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر سیکٹر 63 تھانہ علاقے میں واقع ایک آئی ٹی کمپنی سے لیپ ٹاپ اور ایل ای ڈی وغیرہ چوری کر لئے تھے۔ اس کے خلاف 16 مقدمات درج ہیں۔ A Miscreant Wasim Akram Shot In The Leg In The Encounter In Noida In Uttar Pradesh