نوئیڈا: اتر پردیش کے کئی شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات کو دیکھتے ہوئے نوئیڈا پولیس نے شہر بھر میں 23 حساس مقامات( کمیونل ہاٹ اسپاٹ Communal Hotspot) کی نشاندہی کی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کو وقت رہتے روکا جا سکے۔ حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کی نگرانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روشنی کے انتظامات بھی کئے گئے ہیں۔

نوئیڈا پولس نے گزشتہ چار دنوں کے اندر یہ مکمل انتظام کیا ہے۔ ہر ہاٹ اسپاٹ کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو کہ مسلسل گشت کر کے علاقے کی نگرانی کر رہی ہے۔ کمشنریٹ کے اعلیٰ افسران مسلسل رپورٹ لے رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ شہر میں اس طرح کے ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ Noida Police Identify Communal Hotspots

نوئیڈا پولیس نے 23 حساس مقامات کی نشاندہی کی

پولیس حکام کے مطابق ہاٹ سپاٹ کو نشان زد کرنے کے لیے کئی پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں۔ اس میں پرہجوم آبادی، جہاں ماضی میں امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ وہیں دو مذاہب کی مخلوط آبادی، مذہبی مقامات اور دو فرقوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو بھی معیار بنایا گیا ہے۔ ان مقامات پر لائٹس، سی سی ٹی وی کے انتظامات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تھانے کے سطح پر دی گئی ہے۔ Communal Hotspots In Noida

پولیس اسٹیشن نے قریبی دکانوں میں نصب سی سی ٹی وی کو سڑک پر فوکس کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روشنی کا بھی اسی طرح انتظام کیا گیا ہے۔ اب پولس کی نظریں اس بات پر ہیں کہ ان ہاٹ سپاٹ علاقوں میں کسی قسم کی بھیڑ جمع نہ ہو۔ Communal Hotspots To Prevent Riots

نوئیڈا پولیس نے 23 حساس مقامات کی نشاندہی کی

ان جگہوں پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے:

پولیس افسران ہاٹ اسپاٹ کے بارے میں زیادہ معلومات دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہاٹ اسپاٹ کی فہرست میں صدر پور، سالار پور، نٹھاری، سیکٹر-8، جامع مسجد کے قریب کا علاقہ، سیکٹر-9 مسجد کا علاقہ، بانس بلی مارکیٹ ہرولا، بنجارہ ٹولہ سیکٹر-9، سرف آباد، شورخہ اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ یہ ہاٹ سپاٹ ایک سے دو گلیوں یا پورے علاقے پر محیط ہیں۔ تعینات پولیس ٹیموں کو مسلسل گشت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔Noida Police Identify Communal Hotspots

یہ بھی پڑھیں: Communal Parties Want to Divide the Country: فرقہ پرست جماعتیں ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں