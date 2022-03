اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار جاوید کی صدارت میں کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں بورڈ کے اراکین سمیت کئی اعلی افسران بھی موجود رہے اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ UP Madrasa Board of Education meeting in Lucknow

اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ نے ریاست کے تمام مدارس میں قومی ترانہ لازم قرار دیا ہے۔ ہر مدرسے کو کلاس شروع کرنے سے پہلے دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ قومی ترانہ اساتذہ اور طلبا کو گانا لازم ہوگا۔ بورڈ نے اپنی میٹنگ میں منشی، مولوی، عالم، کامل اور فاضل کی امتحانات 14 مئی سے 27 مئی کے درمیان میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ National Anthem Mandatory In Madrasas Of UP

وہیں 20 مئی کے بعد یوپی بورڈ کے اسکولز میں گرمی کی تعطیل ہوگی تاہم کاپی جانچنے کی وجہ سے کالجز خالی نہیں ہونگے اس لیے مدرسہ بورڈ نے سبھی امداد یافتہ مدارس میں امتحان کرانے کا فیصلہ لیا ہے۔ امتحان کو نقل سے صاف و شفاف بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے۔ CCTV cameras in Uttar Pradesh Madrasah Board exams

اس میٹنگ میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ مدرسہ بورڈ کا امتحان اب 6 سوال ناموں کے ذریعے ہوگا، بیسک سکچھا کی طرز پر درجہ 1 سے 8 تک کے دینیات کے علاوہ ہندی، انگریزی، ریاضی سائنس، سائنس اور سماجی علوم کے سوالات ہوں گے۔ اس میٹنگ میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جن مدارس میں طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہے تاہم اساتذہ کی کمی ہے اس حوالے سے مدارس میں اساتذہ کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت کو خط بھیجا جائے گا۔ مدرسہ کے اساتذہ کے لڑکے اور لڑکیاں کے انگریزی حاصل کرنے کی معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

میٹنگ میں مزید فیصلہ لیا گیا کہ مدرسوں میں طلبہ کی آن لائن رجسٹریشن کرایا جائے گا اور مدرسہ کے اساتذہ کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں بورڈ کے رکن قمر علی، تنویر رضوی، ڈاکٹر عمران سمیت مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار ایس این پانڈے بھی موجود رہے۔ Online registration of students in madrasas of Uttar Pradesh

مدارس میں اساتذہ کی تقرری کے لیے ٹی ای ٹی کے طرز پر ایم ٹی ای ٹی امتحانات ہونگے جس کے لئے رجسٹرار کو اتر پردیش حکومت انتظامیہ کو مکمل خاکہ بھیجنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر افتخار جاوید نے کہا کہ مدرسوں میں خالی ہونے والے اساتذہ کی عہدوں کے لیے اب وہی افراد اہل ہوںگے جنہوں نے ایم ٹی ای ٹی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔