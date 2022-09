مظفر نگر: اتر پردیش میں مظفر ضلع کے گاؤں مملانامیں تیز بارش کی وجہ سے گزشتہ رات ایک مکان ،منہدم ہونے سے اس کے ملبے میں دب کر دو بچوں کی موت ہو گئی اور4دیگر زخمی ہو گئے۔ House Collapses in Muzaffarnagar

پولیس نے ہفتہ کو بتایا کہ مملانا کے رہنے والے آس محمد کا مکان گر گیا۔اس کا معائنہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صدر اور تحصیلدار کے ذریعے کیا گیا۔اس حادثہ میں آس محمد کے بیٹے شعیب(14سال)اور بیٹی ثنا(11سال) کی موت ہو گئی، جب کی چار متعدد لوگ زخمی ہو گئے۔Two children killed as wall collapses in Muzaffarnagar

چاروں زخمیوں کو پولیس نے ضلع اسپتال میں داخل کرایا۔ زخمیوں میں آس محمد کی بیوی سلمہ(40سال) بیٹا شانو(21سال)،جنید(10سال)اور بیٹی کلثوم (5سال) شامل ہیں۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صدر پرمانند جگااور تحصیلدار صدر ابھیشیک شاہی نے صبح حادثہ کی جگہ کی جانچ کی۔ان حکام نے ضلع اسپتال میں زخمیوں سے بھی مل کر واقع کی معلومات حاصل کی۔

یو این آئی