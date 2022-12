میرٹھ :اترپردیش کے میرٹھ میں چودھری چرن سنگھ کی یوم پیدائش کے موقع پر میرٹھ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک کوی سممیلن اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔شعراء نے چودھری چرن سنگھ کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی بات کہی۔Mushairas And Kavi Sammelan Held On Birth Anniversary Of EX PM Choudhary Charan Singh

اس موقع پر مہمان شعراء ڈاکٹر نواز دیوبندی نے کہا کہ کوی سممیلن اور مشاعرے ایک ساتھ منعقد کرانے کی ضرورت ہے ۔اس سے سماج میں مثبت پیغام جائے گا۔ اس کی بدولت مختلف مذاہب کے درمیان بنی دوری کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس لئے آج ہمیں چودھری کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہاکہ ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا معمولی شخص ملک کا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنا عام بات نہیں ہے۔ چودھری چرن نے محنت اور بلند ارادوں کی بدولت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کی نئی نسل کو بھی چودھری چرن سنگھ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے ۔