ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں ہفتہ کے روز کو کانگریس کے اقلیتی رہنماؤں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بجٹ میں اضافے کے لئے مرکزی وزیر تعلیم کو میمورنڈم دیا. اقلیتی کانگریس کے مطابق اے ایم یو کا بجٹ ہر سیشن میں کم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے طلباء کو بہتر تعلیم نہیں مل رہی ہے،رہنماؤں کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت اے ایم یو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. A memorandum on increasing the budget of AMU was presented



کانگریس کے اقلیتی ضلع صدر گلزار انصاری کی قیادت میں اقلیتی کانگریس کے کارکنان نے ضلع مجسٹریٹ دفتر پر پہنچ کر میمورنڈم دیا۔ ان کے مطابق مرکزی حکومت ہر سیشن میں اے ایم یو کا بجٹ کم کرتی جا رہی ہے. 2013 میں اے ایم یو کا بجٹ 62 کروڑ روپئے تھا. جو امسال گھٹ کر 9 کروڑ ہی رہ گیا ہے۔

اقلیتی کانگریس کا میمورنڈم

اقلیتی کانگریس کا مطالبہ ہے کہ اے ایم یو کا بجٹ 100 کروڑ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی اقلیتی کانگریس نے اے ایم یو کے وی سی کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اقلیتی کانگریس کے مطابق بجٹ کم کرنے سے طلباء کے مفاد متاثر ہو رہے ہیں. بچوں کو ملنے والے والی سہولیات کم ہو رہی ہیں. جس سے تعلیمی میعار بھی گر رہا ہے.