نوئیڈا: الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی محکمہ کے وزیر مملکت اجیت سنگھ پال نے آج اترپردیش کے نوئیڈا کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں ضلع کے مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ اس دوران انہوں نے حکومت کی جانب سے چلائی جارہی اسکیمز کا فائدہ مستحق لوگوں تک پہنچانے اور عوامی مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت دی اور افسران کے ساتھ مختلف مقامات کا معائنہ بھی کیا۔ Minister of State held a review meeting with officers in Noida

اس دوران انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ ادویات کی دستیابی کو ہسپتال کے احاطے میں ہی یقینی بنایا جائے۔ میٹنگ کے دوران وزیر اجیت پال نے ایک ایک کرکے مختلف محکموں کے افسران سے بات کی، ریونیو ریکوری، ریونیو وعدوں کا تصفیہ، قدرتی آفات کے معاملات، کان کنی محکمے کا جائزہ، محکمہ آبپاشی، سولر پمپ کی تقسیم، فصل انشورنس اسکیم، گائے کی تحفظ، گندم کی خریداری سمیت محکمہ صحت کی مختلف اسکیمز کا جائزہ لیا گیا۔ Minister of State held a review meeting with officers in Noida

بعد ازاں انہوں نے کہا کہ تمام افسران دفاتر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اپناتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ سوہاس ایل وائی نے ضلع میں چلائے جانے والے مختلف ترقیاتی پروگرامز، ریونیو ریکوری اور دیگر خصوصی پروگرامز کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ میٹنگ سے پہلے اجیت سنگھ نے پولس کمشنر آلوک سنگھ اور ضلع مجسٹریٹ سوہاس ایل وائی کے ساتھ ایک الگ میٹنگ کرتے ہوئے ضلع کے امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ضلع افسران کے ساتھ بسرخ بلاک کے کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کا معائنہ کیا۔