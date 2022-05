اترپردیش کے دارلحکومت لکھنؤ کے گوسائی گنج تھانہ علاقہ میں واقع ایک مدرسہ میں زیر تعلیم دو طالبعلموں کو زنجیر سے باندھے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں بچوں کی زنجیریں کھول دیں۔ تاہم بچوں کے والد کا کہنا تھا کہ بچے مدرسے میں پڑھنے کے بجائے بھاگ جاتے تھے۔ اس لیے مدرسہ کے ذمہ دار انسے سختی برتنے کو کہا گیا تھا۔

یہ معاملہ دارالحکومت کے گوسائی گنج تھانہ علاقہ کا ہے۔ جہاں مدرسے میں زیر تعلیم دو بچوں کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے دیکھا تو پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس نے دونوں بچوں کے پاؤں سے زنجریں کھول دی،اور مدرسہ کے ایک ذمہ دار کو تھانہ لے گئی۔

پولیس کے مطابق جمعہ کی دوپہر کو اطلاع ملی کہ گوسائی گنج کے شیولر میں واقع مدرسہ میں بچوں کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی ہیں،اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس افسران مدرسہ پہنچے، اس دوران مدرسہ کے عملے نے پولیس ٹیم کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن پولیس سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ پولیس نے بچوں کے پاؤں سے زنجریں کھول دیں، اس کے ساتھ مدرسے کے مولانا محمد ریاض کو بھی پکڑ کر تھانے لے جایا گیا۔

گوسائی گنج کے انسپکٹر شیلیندر گری نے بتایا کہ ایک بچہ گوسائی گنج کے رہنے والے شیرا کا ہے۔ دوسرا بارہ بنکی کے رہنے والے اسلم کا بیٹا ہے۔ شیرا نے تھانے پہنچ کر بتایا کہ بیٹا پڑھنے نہیں گیا۔ اس لیے اسے مدرسہ میں رکھا گیا۔ وہاں سے وہ بار بار بھاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے سختی کرنے کو کہا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ اسلم کو بارہ بنکی سے بھی بلایا گیا ہے۔ مولانا کو تھانے میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اہل خانہ نے مولانا کے خلاف کوئی شکایت نہیں دی، لیکن مولانا کے دفاع میں پولیس اسٹیشن میں درخواست دی ہے کہ مولانا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے مولانا سے سختی برتنے کی اپیل کی تھی ۔