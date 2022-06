لکھنؤ: مسلم مذہبی رہنما مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے جمعہ کی نماز کے پیش نظر مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ 'مساجد کے باہر نعرہ بازی سے پرہیز کیا جائے تاکہ امن و امان کی برقراری کو بحال رکھا جائے'۔ Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali appeal to Muslims

انہوں نے کہا کہ 'مساجد عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ مساجد کے باہر کسی بھی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہئے۔ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسلمان پرامن انداز میں منتشر ہوجائیں۔ انہوں نے عوام پر 'امن و امان کی برقراری پر زور دیا'۔

واضح رہے کہ اتر پردیش کے کچھ شہروں میں گزشتہ جمعہ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرما اور نوین جندال کے خلاف ہوئے مظاہروں کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے تھے جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرلیا۔ ان واقعات کے پیش نظر پولیس اور انتظامیہ نے اس بار سخت حفاظتی انتظامات کئے ہیں۔ ضلع پریاگ راج، سہارنپور، فرخ آباد، امروہہ سمیت یوپی کے کئی شہروں میں نماز جمعہ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔