میرٹھ: اتر پردیش کے میرٹھ کے منصبیہ عربی کالج میں جدید تعلیم کے حوالے سے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کے صدر نے کہا کہ حکومت جدید تعلیم کے نام پر دینی مدارس کا استحصال کرنا بند کرے۔ Maulana Aslam Rizvi on Madrasa Education in UP

مدارس میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے غرض سے میٹنگ

شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کے صدر مولانا اسلم رضوی مدارس میں تعلیمی ماحول اور نظام کا جائزہ لینے میرٹھ پہنچے۔ مولانا اسلم رضوی نے منصبیہ عربی کالج میں ایک پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ مدارس میں دنیاوی تعلیم وقت کا تقاضا ہے تاہم مدارس کی جدید کاری کے نام پر حکومت کی نیت صاف نظر آتی ہے۔ مولانا نے مدارس طلبا کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی بھی تلقین کی۔ Madaris Ulama Meeting in Meerut

واضح رہے کہ یوپی کے مدارس میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے نام پر حکومت کے ذریعہ مدارس میں کی جا رہی مداخلت سے مدرسہ منتظمین میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کے صدر نے کہا کہ حکومت کو ایمانداری سے مدارس میں تعلیم معیار بخشنے کیضرورت ہے، تاکہ مدارس کے طلبا بھی برابری کا درجہ پا سکیں۔ Need of Modern Education in Madrasa