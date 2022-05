ریاست اتر پردیش کے مدرسہ بورڈ کے امتحانات پیر کو مکمل ہو گئے، یہ امتحانات 14 مئی سے شروع ہوئے اور 23 مئی کو پایۂ تکمیل کو پہنچے۔ بورڈ کی تاریخ میں اب تک کے سب سے کم مدت وقت میں یہ امتحانات مکمل ہوئے ہیں، اس ریکارڈ کے علاوہ بھی دیگر کئی معنوں میں یہ امتحان خاص رہا، تمام چیلینجز کے باوجود متعلقہ محکمہ ان امتحانات کو معیاری طور پر مکمل کرانے میں کامیاب رہا ہے۔ Uttar Pradesh Madrasa Board Exams Come to an End



ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں محکمۂ اقلیتی بہبود افسر کے مطابق بورڈ گزشتہ 5 برسوں سے مدرسہ بورڈ میں سدھار کو لےکر کوشاں ہے۔ عالمی وبا کورونا وبا کے بعد سیشن کو بر وقت مکمل کرنے کے دباؤ کے درمیان مدرسہ بورڈ کے امتحانات مکمل ہوئے ہیں، امتحانات کی سرگرمیوں کو اعلیٰ اور معیاری بنانے کے لیے متعلقہ محکمہ کے افسران متحرک نظر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ یہ امتحانات سی سی ٹی وی کیمرہ کی نگرانی میں کرائے گئے، یومیہ بنیادوں پر افسران امتحانات کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے رہے۔

امتحانات اختتام پذیر