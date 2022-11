پرتاپ گڑھ: اترپردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کے ایڈیشنل سیشن جج (پاکسو ایکٹ )پنکج کمار شری واستوا کی عدالت نے پیر کو نابالغ لڑکی کے ساتھ ہوئی جنسی زیادتی کے مقدمہ کی سماعت کرتے ہوئے خاطی ثابت مجرم کو عمرقید و جرمانہ کی سزا سنائی ہے ۔ جوائنٹ ڈائریکٹر استغاثہ حولدار سنگھ کے بموجب مدعی مقدمہ نے تھانہ کو ہنڈور میں شکایت دے کر الزام عائد کیا کہ اس کے یہاں 23/نومبر 2018 کو لڑکے کی پیدائش پر کھانے پینے کا پروگرام تھا ،جہاں مجرم آنند کمار ورما دعوت میں آیا ہوا تھا ،کھانے پینے کے دوران اس نے اس کی بیٹی 8 سال کے ساتھ فحش حرکت کرتے ہوئے بہلا پھسلا کر تنہائی میں لے گیا ،وہیں اس کی عصمت دری کی۔ Life imprisonment for rape accused

گھر پہونچ کر متاثرہ نے والدہ کو واقعہ سے آگاہ گیا ،تو اہل خانہ موقع پر گئے تو آنند کمار آگ تاپ رہا تھا شکایت پر اس نے اس کے پڑوسی رویندر و برجیش کو مار کر زخمی کر دیا ۔مشتعل گاوں والوں نے سو نمبر پولیس کو بلا کر آنند کو پولیس کے حوالے کر دیا ۔ متاثرہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آنند اس کو نہر پر لے گیا ،پہلے سے اس کا منہ دبایا ہوا تھا ،وہیں پر اس کے ساتھ عصمت دری کی ،جس کے سبب وہ بےہوش ہوگئی ،ہوش آنے پر والدہ کے پاس جا کر واقعہ کے متعلقہ بتایا ۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مناسب دفعات میں کیس درج کرکے ملزم آنند کمار ورما کے خلاف عدالت میں فردجرم داخل کیا ۔

عدالت نے مقدمہ کی سماعت کرتے ہوئے وکلاء کے استدلال سننے کے بعد شواہد کی بنیاد پر قصوروار ثابت ہونے پر مجرم آنند کمار ورما ساکن کاندھر پور تھانہ کوہنڈور پرتاپ گڑھ کو عمر قید (تا حیات )و بیس ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی ۔جرمانہ کی رقم متاثرہ کو دینے کا حکم دیا ،ساتھ ہی اترپردیش لکشمی بائی مہیلا سمّان فنڈ سے معاوضہ دیا جائے ۔استغاثہ کی جانب سے پیروی اے ڈی جی سی نربھے سنگھ نے کی ۔

یو این آئی