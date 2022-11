نئی دہلی:آسام ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین ریتوپرنا بروہ، سکریٹری سیاحت، حکومت ہند، آئی اے ایس اروند سنگھ، ایڈیشنل چیف سکریٹری، محکمہ سیاحت، حکومت آسام، آئی اے ایس مسٹر منیندر سنگھ اور آسام ٹورازم ڈیولپمنٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر۔ کارپوریشن، سیاحت کے سکریٹری آئی آر ایس کمار پدمپانی برووا موجود تھے۔ اس کا اہتمام قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کیا گیا ۔Launch of New Tourism Policy 2022 of Assam Government In Consultation With World Bank

آسام حکومت کی عالمی بینک کی مشاورت سے نئی سیاحتی پالیسی 2022 کا آغاز

آسام ٹورازم روڈ شو میں وزیر زراعت، آسام اتل برووا ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل کے وزیر یو جی برہما، آسام کے لیبر اور روزگار کے وزیر سنجے کشن بھی آسام ٹورازم روڈ شو میں موجود تھے۔

آسام ٹورازم ڈپارٹمنٹ، حکومت آسام کے زیر اہتمام 'آسام ٹورازم روڈ شو 2022' کے موقع پر نئی سیاحتی پالیسی کی نقاب کشائی کی گئی۔ اس موقع پر پینل ڈسکشنز، آڈیو ویڈیو پریزنٹیشنز، ثقافتی ڈانس پرفارمنس اور B2B انٹرایکٹو سیشنز کا انعقاد کیا گیا تاکہ کاروباریوں اور سرمایہ کاروں کو آسام میں سرمایہ کاری کرنے اور اپنا کاروبار قائم کرنے کی دعوت دی جا سکے۔

وزیر بروا نے کہا کہ یہ پالیسی عالمی بینک کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد تیار کی گئی ہے اور اس کی تیاری کے ہر مرحلے پر اسٹیک ہولڈرز اور صنعت کے ماہرین کی آراء کو اہمیت دی گئی ہے۔ آسام کی نئی سیاحتی پالیسی 2022 ایک ایسے موقع پر شروع کی گئی ہے جب ریاست نئی شروعات کی دہلیز پر ہے۔

پالیسی کا مقصد طریقوں کی یکسانیت کو فروغ دینا اور معیارات کو برقرار رکھنا ہے تاکہ سیاحتی مصنوعات کے مجموعی معیار کو بڑھایا جا سکے۔



وزیر نے کہا کہ نئی پالیسی کا مقصد دنیا کے لوگوں کو آسام کی قدرتی خوبصورتی اور ورثے کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہاں کے قدیم پانیوں، جنگلات، پہاڑوں اور ندیوں کی موجودگی ریاست کو سیاحت کے میدان میں بے پناہ امکانات فراہم کرتی ہے۔ نئی سیاحتی پالیسی اسی مقصد کی عکاسی کرتی ہے۔ ہماری پیشکشیں سیاحوں کو ہر طرف متوجہ کریں گی۔ ہم سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی پیکج بھی لے کر آئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پالیسی کا مشن مرکزی وزارتوں، مختلف ریاستی حکومتوں کے محکموں، مقامی کمیونٹیز اور سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر سیاحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لئے ایک پالیسی فریم ورک اور اسٹریٹجک روڈ میپ بنانا ہے، تاکہ سیاحت میں مصروف نجی شعبے کی مدد کی جا سکے۔

سری منیندر سنگھ، ایڈیشنل چیف سکریٹری، محکمہ سیاحت، حکومت آسام نے کہا کہ پالیسی کا بنیادی رہنما اصول پائیداری کی حوصلہ افزائی کرنا اور آسام کو ایک پائیدار اور ذمہ دار سیاحتی مقام بنانے کے لئے ذمہ دارانہ سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ اس کا مقصد مثبت اثرات کو یقینی بناتے ہوئے سماجی، ماحولیاتی اور اقتصادی شعبوں پر سیاحت کے منفی اثرات کو محدود کرکے پائیداری کو فروغ دینا ہے۔ حکمت عملی ذمہ دارانہ سیاحت کو بھی فروغ دے گی، جو تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرے گی اور لوگوں کو رہنے اور سفر کرنے کے لیے بہتر ماحول فراہم کرے گی۔