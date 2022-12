نوئیڈا:ریاست اترپردیس کے ہائی ٹیک شہر نوئیڈا میں بڑی بڑی بلڈنگ اور سوسائٹی تو بن گئیں لیکن بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہیں ۔اہنے اپنے مطالبات لے کر سوسائٹی کے مکین اکثر احتجاج کرتے رہتے پیں۔Lack Of Basic Facilities, Protest Of The Residents Of The Society Against The Arbitrariness Of The Builder

اب تک 5 لاکھ روپے کا پانی منگوایا جا چکا ہے:

سوسائٹی کے مکینوں نے بتایا کہ سوسائٹی میں دیکھ بھال کی حالت انتہائی گھٹیا ہے۔ بلڈر کا ایک کروڑ سے زیادہ کا بل جل بورڈ کے پاس بقایا ہے۔ ستیش چندر بھٹ نے کہا کہ ہر روز پانی کا مسئلہ ہے، اب تک ٹینکروں سے پانی لینے کا خرچہ 5 لاکھ سے زیادہ ہوچکا ہے۔ یہ رقم رہائشیوں نے ہی دی تھی، کیونکہ بلڈر نے رقم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوسائٹی کے تمام ٹاورز میں کسی بھی وقت لفٹ خراب ہو جاتی ہے۔ مینٹیننس والوں سے شکایت کے باوجود بلڈر کے ملازمین توجہ نہیں دیتے۔

نوئیڈا اتھارٹی پر مظاہرہ کیا جائے گا:

منا کمار شرما نے کہا کہ پنچشیل پرتیشتھا سوسائٹی کے مکین پریشان ہیں، لیکن بلڈر مسائل حل کرنے کے بجائے سوسائٹی کے مکینوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس لئے نوئیڈا اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ اس میں مداخلت کرے اور سوسائٹی کے مسائل کو حل کرے۔ انہوں نے نوئیڈا اتھارٹی کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ریتو مہیشوری سے بلڈر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر نوئیڈا اتھارٹی نے سوسائٹی کے مسائل کو جلد حل نہیں کیا تو رہائشی نوئیڈا اتھارٹی کے دفتر پر احتجاج کریں گے۔

مکینوں کا الزام ہے کہ بلڈر سوسائٹی کی بجلی کاٹ دیتا ہے۔ سیکورٹی گارڈز کو پیسے نہیں دیتے۔اس کے علاوہ دیگر بنیادی سہولیات کے لئے بھی ہنگامہ کرنا پڑتا ہے۔