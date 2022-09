اترپردیش کے ضلع کشی نگر میں نشے کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف چلائی جارہی مہم کے تحت پولیس نے اتوار کو گانجا اور چرس کی کھیپ کے ساتھ دو شاطر اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔

پولیس کے مطابق منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث 25ہزار روپئے کا انعامی اسمگلر سمیر عالم عرف بھولو ولد منان ساکن کو تھانہ ترک پتی علاقے میں دھن ولیا پل کے نزدیک سے 3.4کلو گرام غیر قانونی چرس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے قبضے سے پکڑی گئی چرس کی قیمت تقریبا 8.5لاکھ روپئے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک غیرقانونی طمنچہ اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد کیا ہے۔

اس درمیان پولیس نے تھانہ ہنومان گنج علاقے میں نرکہوا منجھریا موڑ کے نزدیک سے مخبر کی اطلاع پر 02کلو گرام غیر قانونی گانجے کے ساتھ اسمگلر نتھنی ولد محمد باشندہ ڈومن پٹی تھانہ کھڈا کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے برآمد کئے گئے گانجے کی قیمت تقریبا 20ہزار روپئے بتائی گئی ہے۔ دونوں اسمگلروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔

یواین آئی