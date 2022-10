کانپور؛اتر پردیش کے کانپور کے ہنومنت بہار تھانہ علاقے کے گل موہر بہار کے رہنے والے سنجیو گپتا کی شادی شوبھیتا گپتا سے 2017 میں ہوئی تھی۔ شوبھیتا گپتا کے والد راج کشور گپتا کا الزام ہے کہ ان کا داماد سنجیو گپتا جہیز کو لے کر آئے دن اسے پریشان کیا کرتا تھا جس سے عاجز ہوکر شوبھیتا گپتا نے کئی بار اپنے والد سے شکایت کی۔Kanpur Police Confused Between Husband And Wife Brawl And Unnatural Death

کانپور پولیس کے لئے شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل کیس ممعہ بن گئا

انہوں نے کہاکہ اُسنے کئی بار اپنے شوہر کو بھی خود کشی کر لینے کی دھمکی دی شوہر نے اسے سمجھانے یا روکنے کے بجائے اکثر اس کو خودکشی کرنے کے لیے اکساتا رہتا تھا ، موت سے پہلے شو بھیتا گپتا نے پنکھے سے لٹک کر سوسائڈ کرنے کے لئے کوشش کی لیکن پھر وہ نیچے اتر آئی۔ اس کا شوہر سنجیو گپتا اس کا ویڈیو بناتا رہا لیکن اُسنے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی ۔

ان کا کہنا ہے کہ اب شو بھیتا گپتا کی موت خود کشی کرنے سے ہوئی ہے یا پھر اس کا قتل ہوا ہے اس کا ویڈیو سنجیو گپتا نے نہیں بنایا ہے ۔کیوں کہ شو بھیتا گپتا کے والد اس کی موت کی خبر سن کر جب گھر پہنچے تو شوبھیتا گپتا کی باڈی بیڈ پر پڑی ہوئی ملی تھی ، اگر اس نے خودکشی کی تھی تو اس کا جسم پنکھے سے لٹکتا ہوا ملتا ، جب سنجوگ تا ویڈیو بنا ہی رہا تھا تو خودکشی کا ویڈیو کیوں نہیں بنایا ۔

اس کی موت کا ویڈیو کیوں نہیں مہیا کرایا ۔ سنجیو گپتا کے گھر میں جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت سارے کیمرے کیوں بند تھے ۔ پولیس اس مشتبہ موت پر اپنے طریقے سے تحقیق کر رہی ہے ۔ فی الحال سنجیو گپتا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے

مقتولہ شوبھیتا گپتا کے شوہر سنجیو گپتا کا کہنا ہے کہ وہ اکثر خودکشی کرنے کی دھمکی دیا کرتی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ شاید وہ دھمکا رہی ہے میں نے بھی اسے روکا نہیں ، لیکن جب مجھے خطرہ لگنے لگا تو میں نے جب تک اس کو نیچے اتارا تب تک اس کی موت ہو FCچکی تھی ۔ سنجیو گپتا کا موت کے وقت کا ویڈیو نہ بنانا اور اسی وقت گھر کے سارے کیمرے کا بند ہونا اور گزشتہ لڑائیاں سنجیو گپّتا کی طرف نگاہ شک سے دیکھ رہی ہیں۔ اسی لیے پولیس نے بھی اسے گرفتار کر لیا ہے اور تحقیق کر رہی ہے۔Kanpur Police Confused Between Husband And Wife Brawl And Unnatural Death