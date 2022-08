لکھنؤ: اترپردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں واقع امام باڑہ غفران مآب میں ماہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید کلب جواد نقوی نے تقوائے الٰہی کی اہمیت اور امام حسینؑ پر گریہ کی عظمت کو بیان کیا۔ Kalbe Jawad address to Majlis on the occasion of Muharram



مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ عمل صرف صاحبان تقوی کا قابل قبول ہے۔ اس لئے ہمیں تقوائے الٰہی اختیار کرنا چاہئے ورنہ ہر عمل بیکار جائے گا۔





مولانا نے امام حسینؑ کی مظلومیت پر گریہ کے ثواب کو بھی روایت اور سنت کے ذریعہ ثابت کیا اور کہا کہ غم حسینؑ میں رونا عبادت اور پیغمبر اسلامؐ کی سنت ہے۔ علمائے اسلام نے لکھا ہے کہ جب جبرئیل نے شہادت امام حسینؑ کی خبر پیغمبر اسلامؐ کو دی تو آپ نے بے حد گریہ فرمایا۔ Kalbe Jawad address to Majlis on the occasion of Muharram

مولانا نے کہا بڑے بد بخت ہیں وہ لوگ جو غم حسینؑ کی دولت سے محروم ہیں۔ یہ مجلسیں کسی ایک مذہب اور مسلک سے مخصوص نہیں ہے بلکہ کسی بھی مذہب اور مسلک کا ماننے والا حسینؑ کی مجلس میں آسکتا ہے۔





مجلس کے آخر میں مولانا نے سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے فرزندوں کی شہادت کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔