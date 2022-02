جمعیت علماء ہند اترپردیش Jamiat Ulema Uttar Pradesh کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے کرناٹک کی بہادر بی بی مسکان خان اور دیگر لڑکیوں کے نام سے کانپور میں ایک اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے۔

وہیں مولانا نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں There is No Need to Fear Sectarian Forces ہے بلکہ متحد ہوکر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی ایک مثال بی بی مسکان خان ہمارے سامنے ہے۔

کرناٹک کی بہادر مسلم لڑکیوں کے نام سے منسوب اسکول کھولنے کا اعلان

قوم کی بیٹیوں کے لیے بہادری کی مثال قائم کرنے والی کرناٹک پردیش کے ضلع منڈیا کے مہاتما گاندھی میموریل کالج اُڈوپی میں پڑھنے والی محمد حسین خاں کی بیٹی بی بی مسکان خان اور کرناٹک کی تمام بہادر بچیوں کو جمعیت علماء ہند اتر پردیش کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے تہہ دل سے مبارکباد پیش کی ہے۔

مولانا نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جمعیت علمائے ہند کانپور کی یونٹ بہادر بی بی مسکان خان اور کرناٹک کی بہادر بچیوں کے نام سے کانپور میں ایک اسکول کھولے گی۔ مولانا نے کہا کہ 'ہمیں فخر ہے کہ ان بہادر بچیوں نے ملک اور آئین کے خلاف مٹھی بھر متشدد عناصر کے خلاف آواز بلند کر کے ایک نظیر پیش کی ہے۔'

مٹھی بھر ملک دشمن عناصر کے خلاف حجاب میں رہ کر آواز بلند کرنے والی کرناٹک کی ان بہادر بچیوں نے بہت ہمت، دلیری اور شجاعت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ان کی ہمت اور حوصلہ کو مبارکباد۔

ان بچیوں نے جس جرات کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے وہ بھارت کی تمام پردہ نشین ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ دشمن عناصر کا کس حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں گی۔

مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے کہا کہ پردہ اور حجاب یہ ہماری بھارت کی قدیم تہذیبی روایت کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کا ایک حصہ بھی ہے۔ پردہ اور حجاب پر اعتراض کرنے والے پہلے یہ سوچیں کہ حیادار خواتین کے لئے لوگوں کی بدنگاہ سے بچانے کا حجاب اور پردہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب اگر حجاب اور پردے کے دوسرے معنی نکال کر کوئی ہماری ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو انصاف پسند عوام جنہیں آئین پر بھروسہ ہے وہ قطعی برداشت نہیں کریں گے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آخری لمحے تک ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔